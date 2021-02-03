AK Parti kadın kollarından Diyarbakır annelerine ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve milletvekilleri Diyarbakır'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 520'inci gününe girdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti'li milletvekilleri Oya Eronat, Semiha Ekinci ve partililer, 197 ailenin HDP il binası önünde kurduğu çadırdaki anneleri ziyaret ederek destek oldu. Buradan HDP'ye ve onun yandaşlığını yapan partilere sesleniyorum. Ziyaret sırasında annelerin acılarına ortak olan Çam, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada HDP'ye tepki gösterip şöyle dedi: "Eğer birazcık vicdanınız varsa buradaki annelerin, babaların haykırışlarına kulak verin. Biz buradan diyoruz ki evlatlarımız bizim evlatlarımız, ülkemizin evlatları. Buradaki analar, babalar hem çocuklarına sahip çıkmak için hem devletlerine hem de bayraklarına sahip çıkmak için buradalar. Burada zafer işareti yapanlar, hezimete uğrayacaklar. O zafer işaretini buradaki annelerimiz yapacak. Aileler evlatlarına kavuştuğu gün, hep birlikte bayram edeceğiz."