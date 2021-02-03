Boğaziçi provokatörleri hakkında son dakika gelişmesi! Savcılık 30 kişi hakkında tutuklama istedi

SAVCILIĞIN KARARI

Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ederken, 12 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak yurtdışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda 104 yeni gözaltı! Polis araçlarına böyle saldırdılar | Video

Öte yandan, Boğaziçi eylemcilerine destek için dün akşam Kadıköy'de taşkınlık yapan bir grup polis araçlarına da saldırmıştı. Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'den Kadıköy'e giden 11 kişi olmak üzere dün 104 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.