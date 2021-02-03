Emniyet 10 milyon satır veriyi inceleyip buldu! İşte DEAŞ'ın infaz listesi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren örgüt üyelerinin Başkent'te infaz hücresi oluşturdukları tespit edildi. Bunun üzerine zanlıların geçmiş irtibatları ve temas ettiği kişiler incelemeye alan polis, DEAŞ içerisinde infaz hücresi olan zanlıların aynı zamanda da Türkiye'deki DEAŞ'lı örgüt üyelerine ve ailelerine kefele adı altında yardım organizasyonu yapan örgüt üyeleriyle irtibatlarını tespit etti.
3 YIL ÖNCEKİ KORKUNÇ İNFAZ ORTAYA ÇIKTI
İnfaz hücresinin geçmiş faaliyetleri, seyahat alışkanlıkları, temas kurdukları kişileri inceleyen polis, 26 Kasım 2018'de Altındağ ilçesinde işlenen cinayetle ilgili infaz hücresinde kalan örgüt üyelerinin irtibatını belirledi. Bunun üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinden oluşturulan özel bir ekip soruşturmayı yeniden ele aldı. Cinayetle ilgili dosya içerisinde yer alan şüpheli, tanık ifadeleri, duruşma tutanakları, olay yerini gösteren güvenlik kameraları kayıtlarının da aralarında bulunduğu 30 klasör ilgili mahkemeden Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla alınarak dosya yeniden açıldı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TEŞHİS EDİLDİLER
İnfaz hücresinde kalan şüphelilerin kullanmış olduğu GSM hattından yola çıkılarak cinayetin işlendiği bölgede yer alan 36 baz istasyonu verilerinden 125 bin telefon irtibatını tek tek inceleyen polis, infaz hücresindeki 5 kişinin cinayet bölgesinden 4 bin 144 cep telefonu irtibatını belirledi. Bunun üzerine infaz hücresindeki örgüt üyelerinin GSM hat verileri mahkeme kararıyla alınarak 10 milyon satır veriyi incelendi. Cinayetin yaşandığı tarihte arşive alınan güvenlik kamerası görüntülerini de özel programlarla dijital ortamda iyileştirilerek teşhise elverişli hale getiren uzman ekipler, yüz tanıma sistemiyle cinayeti infaz hücresindeki şüphelilerin işlediğini ortaya çıkardı.
ÖRGÜT ÜYELERİ İNFAZ İÇİN SÖZDE MAHKEMEYE BAŞVURMUŞ
Polisin yaptığı çalışma sonrasında DEAŞ terör örgütü üyesi iki zanlının, Altındağ İlçesinde yaşayan R.A.M.'nın öldürülmesi için sözde örgüt mahkemesine başvurduğu, sözde mahkemenin de infaz kararı verdikten sonra 5 kişilik infaz hücresinin cinayeti işlediği belirlendi. Cinayet öncesinde infaz hücresindeki 5 kişinin infazı isteyen örgüt mensubunun evine gittiği, ev çağrılan R.A.M.'yı iple boğdukları, cesedi de dikkat çekmemek için evde bulunan tekerlekli sandalye ile çıkartıp boş bir araziye bıraktıkları ortaya çıktı. Zanlıların güvenlik kameralarında dikkat çekmemek için cesedi bıraktıkları tekerlekli sandalyeye örgüt üyesini oturtarak geri eve döndükleri belirlendi.
Cinayetin ortaya çıkmasının ardından R.A.M.'nin öldürülmesini isteyen iki zanlının cinayeti üstlendiği infaz hücresinin ise kendilerini gizleyerek "uyumaya" aldıkları belirlendi.
5 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİ
İnfaz hücresindeki zanlıların elinde 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunu öğrenen polis, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla harekete geçti. 22 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan alınan gözaltı talimatıyla infaz hücresin üyelerinin bulunduğu evlere Terör, İstihbarat ve Özel Harekat timleriyle operasyon düzenlendi. Baskında infazı gerçekleştiren örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alınan 10 zanlı polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 10 DEAŞ terör örgütü üyesi de tutuklanarak cezaevine konuldu.
DEAŞ'lıların infaz ettikleri örgüt üyesini, dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle çıkardığı ortaya çıktı | Video