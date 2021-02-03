Emniyet 10 milyon satır veriyi inceleyip buldu! İşte DEAŞ'ın infaz listesi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren örgüt üyelerinin Başkent'te infaz hücresi oluşturdukları tespit edildi. Bunun üzerine zanlıların geçmiş irtibatları ve temas ettiği kişiler incelemeye alan polis, DEAŞ içerisinde infaz hücresi olan zanlıların aynı zamanda da Türkiye'deki DEAŞ'lı örgüt üyelerine ve ailelerine kefele adı altında yardım organizasyonu yapan örgüt üyeleriyle irtibatlarını tespit etti.