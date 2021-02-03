HDP’de faaliyet gösteren PKK’lılar tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması DGH mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ve yakalanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında sözde GYK (Gençlik Yürütme Kurulu) ve GM (Gençlik Meclisi) üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiş, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olarak bilinen DGH'de sözde gençlik yürütme kurulu ve gençlik meclisi üyesi seçilen şüphelilerin, eylemlerinin deşifre edilmesi nedeniyle yapılanmaya legal izlenim vermek amacıyla HDP Gençlik Merkezi adı altında yeniden yapılandıkları tespit edildi. DGH içinde faaliyette bulunan ve gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 2 kişi Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.