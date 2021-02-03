İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı! Yürekleri dağlayan anlar...

Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, 31 Ocak'ta Suriye'nin İdlib kentinde Ebu Zahir tren yolunda, gerginliği azaltma bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası yaralandı. Hatay Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirel, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Demirel'in cenazesi hastane morgundan alınarak askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Demirel için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesindeki baba ocağında helallik alındı.