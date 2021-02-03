Avrupa ülkesinde şaşkına çeviren karar: Kovid-19'a yakalanmak yasaklandı

İlk olarak Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da alınan yeni karar şaşkınlığa neden oldu. Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında Belediye Başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

Yasağın nedenine ilişkin açıklamalarda bulunan Oniferi Belediye Başkanı Piras, "Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.

300 BİN DOZ EKSİK AŞI GELDİ

Öte yandan, İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik'in Komiseri Domenico Arcuri, Kovid-19 aşısı üreten ilaç firmaların, son haftalarda tedariklerini azaltması nedeniyle, ülkelerine verilmesi gerekenden en az 300 bin doz eksik aşı geldiğini söyledi.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı ise 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.