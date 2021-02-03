Kadıköy'deki eylemci 2 vatandaşı darp etmişti! 'Hatırlamıyorum' dedi serbest kaldı

İstanbul Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan şüpheli H.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

'ÇOK KALABALIKTI, HATIRLAMIYORUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli H.D., 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli H.D.,emniyetteki ifadesinde Boğaziçi Üniversite'sinde gerçekleşen eyleme katıldığını, eylemin kalabalık olması sebebiyle birkaç sivil vatandaşın gruplarına karşılık saldırıda bulunmak istediğini, kendileri korumak amaçlı fiziksel ve sözel olarak güç kullanmış olabileceklerini ve bu durumu tam olarak hatırlamadığını söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli H.D., emniyetteki ifadesini aynen tekrar ettiğini söyledi. Şüphelinin sorgusunun bitmesi üzerine mahkeme, şüpheli H.D.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.