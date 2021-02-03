Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu! Bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta da yapılacak. Son olarak 27 Ocak tarihinde toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama süreci hakkında bilgi verilirken mutant virüs tehlikesine de dikkat çekilmişti. Bu noktada, bu haftaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın da gündem maddelerini mutant virüs ve aşılama çalışmalarının oluşturması bekleniyor.
Edinilen son dakika bilgisine göre, bu hafta gerçekleşecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve saati belli oldu. Böylelikle, vatandaşlar tarafından araştırılan 'Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?' sorusu da yanıt buldu.
İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve diğer detaylar;
Koronavirüs ile mücadele tüm hızı ile sürerken, Bilim Kurulu toplanma kararı aldı.
Aşılama sürecinin detayları, yeniden artışa geçen vaka sayısı ve mutasyonlu virüsün etkileri kritik toplantıda tartışılacak.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Bilim Kurulu üyeleri toplantıya canlı bağlantı ile katılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.
Kritik toplantı 17.00'de başlayacak. Sona ermesinin ardından görüşülenler ve alınan öneri kararları yazılı olarak kamuoyuna duyurulacak.
2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.