Kritik Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu! Bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans ile gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta da yapılacak. Son olarak 27 Ocak tarihinde toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aşılama süreci hakkında bilgi verilirken mutant virüs tehlikesine de dikkat çekilmişti. Bu noktada, bu haftaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın da gündem maddelerini mutant virüs ve aşılama çalışmalarının oluşturması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Edinilen son dakika bilgisine göre, bu hafta gerçekleşecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve saati belli oldu. Böylelikle, vatandaşlar tarafından araştırılan 'Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?' sorusu da yanıt buldu.

İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve diğer detaylar;