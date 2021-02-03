Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, bu hafta da yapılacak. Son olarak 27 Ocak tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda, aşılama süreci ile beraber mutant virüs konusu ele alınmıştı. Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından mutant virüs tehlikesine dikkat çekmiş ve vatandaşları uyarmıştı. Bu doğrultuda, bu haftaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın da ana gündem maddelerini mutant virüs ve aşılama çalışmalarının oluşturması bekleniyor.
Bilindiği gibi, Bilim Kurulu Toplantısı'nda tavsiye kararları alınıyor ve bunlar Kabine Toplantısı'nda değerlendiriliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, bu hafta gerçekleşecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman olacak?
İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve diğer detaylar;
Koronavirüs ile mücadele tüm hızı ile sürerken, Bilim Kurulu toplanma kararı aldı.
Aşılama sürecinin detayları, yeniden artışa geçen vaka sayısı ve mutasyonlu virüsün etkileri kritik toplantıda tartışılacak.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK! BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu üyeleri toplantıya canlı bağlantı ile katılacak. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.
Kritik toplantı, 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Sona ermesinin ardından görüşülenler ve alınan öneri kararları yazılı olarak kamuoyuna duyurulacak.
2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.