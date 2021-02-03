Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, bu hafta da yapılacak. Son olarak 27 Ocak tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda, aşılama süreci ile beraber mutant virüs konusu ele alınmıştı. Bakan Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından mutant virüs tehlikesine dikkat çekmiş ve vatandaşları uyarmıştı. Bu doğrultuda, bu haftaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın da ana gündem maddelerini mutant virüs ve aşılama çalışmalarının oluşturması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bilindiği gibi, Bilim Kurulu Toplantısı'nda tavsiye kararları alınıyor ve bunlar Kabine Toplantısı'nda değerlendiriliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, bu hafta gerçekleşecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman olacak?

İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ve diğer detaylar;