Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka sayılarında son durum

Son dakika korona virüs verileri açıklandı! Dünya ile birlikte ülkemizin de korona virüs pandemisiyle mücadelesi sürüyor. Artan vakaların ardından ise alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki ciddi düşüş sürüyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde kritik bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü koronavirüs verileri açıklandı! İşte 3 Şubat korona virüs tablosu!

3 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ