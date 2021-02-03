Son dakika korona virüs verileri açıklandı! Dünya ile birlikte ülkemizin de korona virüs pandemisiyle mücadelesi sürüyor. Artan vakaların ardından ise alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki ciddi düşüş sürüyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde kritik bir döneme giriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü koronavirüs verileri açıklandı! İşte 3 Şubat korona virüs tablosu!
3 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka sayılarında son durum | Video
DÜNKÜ VERİLER
Özellikle haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla korona virüste gözle görülür bir düşüş meydana geldi. Son olarak aşının da gelmesi neticesinde koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Fakat son gelen rakamlar pandemide durumun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu:
Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.