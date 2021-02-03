Son dakika: Boğaziçi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.