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Son dakika: Boğaziçi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı!

Son dakika haberi: 'nde rektör atamasını bahane ederek sokağa inen vandallar, sokağa indi. Sokakları yakıp yıktı. Yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden “Halkı Provoke Edici” içerikli paylaşımlar yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.2.2021 17:05 Son Güncelleme: 3.2.2021 17:12 ABONE OL
Son dakika: Boğaziçi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TAKİBE ALINDI!

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesapları takibe aldı.

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Son dakika: Boğaziçi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı!
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