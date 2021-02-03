Son dakika haberi: PKK'da tecavüze ödül! 2 örgüt üyesi intihar etti

TECAVÜZ ETTİ TERFİ ALDI

Zorla tecavüz edilen ve hamile kalan Dersim Derya kod adlı kız çocukları ise örgüt tarafından Hakurk Bölgesine zorla gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan 2 kızı hamile bırakan teröriste ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu'nu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirerek başka bir göreve getirildi. Örgüt olayları kız çocuklarının uğradığı vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak maksadıyla çatışmada öldükleri şeklinde açıklamalarda bulundu.