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Son dakika: toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var

Son dakika... , saat 17.00'de Sağlık Bakanı başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 3.2.2021 18:38 Son Güncelleme: 3.2.2021 18:59 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var | Video

GÜNDEMDE AŞILAMA VE MUTASYONLU VİRÜS VAR

17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak. Toplantıda 13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı. 65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILMASI DA GÜNDEMDE

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak. Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var
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