Son dakika: Koronavirüste vaka sayısının artışında 3 önemli faktör! Bakan Koca'dan flaş kısıtlama açıklaması!





Bu da İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse karşı alınan tedbirlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Kontrollü yaşamın aslında yeni mutasyonlu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını kontrol altına alacaktır. Kurallara uyulmaması yeni tip ve eski tip virüsün yayılmasına neden olacaktır." dedi.





SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU! KORONAVİRÜS TESTİNDE YÖNTEM DEĞİŞİYOR

Son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastanelere 'mutasyon tespit kiti' yollayan bakanlık, testi pozitif çıkan herkese mutasyonu tespit eden ikinci test yapılması talimatını verdi.