Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 4 kişinin şehit olduğu terör saldırısında karar çıktı…

4 kişinin şehit olduğu terör saldırısında karar çıktı…

'da 5 yıl önce 3'ü güvenlik korucusu 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen teröriste 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.2.2021 14:28 ABONE OL
4 kişinin şehit olduğu terör saldırısında karar çıktı…

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Kasım 2016'da Başkale ilçesinde güvenlik korucularının içinde bulunduğu araca yönelik saldırıya katıldığı belirlenen PKK'lı terörist E.G. hakkında açılan davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandığı duruşmada, taraf avukatı hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, 3 güvenlik korucusu ve 1 sivil kişinin şehit olduğu saldırıya katıldığı belirlenen sanık E.G'nin, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek", "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 kişinin şehit olduğu terör saldırısında karar çıktı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA