Haberler Gündem Haberleri Bahçeli’den annelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Bahçeli’den annelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, “Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” dedi.