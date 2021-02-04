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Bahçeli’den annelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci eylemleriyle ilgili annelere çağrıda bulunarak, “Evlatlarınıza sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 4.2.2021 20:13 Son Güncelleme: 4.2.2021 20:20 ABONE OL
Bahçeli’den annelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere katılan öğrencilerin ailelerine "evlatlarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli’den annelere çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın
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