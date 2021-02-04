Bakan Soylu'dan Twitter'a sansür tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

TWİTTER'DEN BAHÇELİ'YE SANSÜR

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Boğaziçi'ndeki provokasyonları önlemek için yaptığı bir paylaşımı kısıtlayan Twitter bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. MHP'den yapılan açıklamada, " Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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