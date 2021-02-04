Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Melih Bulu'nun biyografisi ve akademik kariyeri!

Prof. Dr. Melih Bulu, geçtiğimiz haftalarda yapılan rektör atamaları neticesinde Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü oldu. Başkan Erdoğan tarafından yapılan bu atamalarda, Boğaziçi Üniversitesi'nin yanı sıra, Beykoz, Pamukkale, Antalya Bilim ve Çağ üniversiteleri rektörleri de belirlendi. Bu noktada, Prof. Dr. Melih Bulu'nun biyografisi ve akademik kariyeri merak konusu oldu. Öğrenciler başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş Melih Bulu'nun hayatı, ailesi, yaşı, memleketi ve eserleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ...

Prof. Dr. Melih Bulu'nun biyografisi ile beraber, yaşı, nereli olduğu ve akademik kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu biyografisi;

Melih Bulu 15 Ağustos 1970'de Kırıkkale'de doğdu. 1992 yılında Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı.