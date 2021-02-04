FETÖ Derneği Başkanı iş adamı Emin Erener gaygubet evinde yakalandı

FETÖ'nün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı iş adamı Emin Erener, FETÖ üyeliğinden aranan eşi Nesrin Erener ile saklandığı gaygubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, firari Fetullahçı Terör örgütü üyelerinin yakalanması özel ekip kurdu. Örgüt üyeliğinden aranan şüphelileri takibe alan polis, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'den aranan örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı iş adamı Emin Erener'in eşiyle birlikte saklandığı Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesindeki gaygubet evini tespit etti. Eve yapılan operasyon sonrasında eski dernek başkanı Emin Erener ile FETÖ üyeliğinden aranan eşi Nesrin Erener yakalandı.

ESKİ DERNEK BAŞKANI BYLOCK KULLANMIŞ



FETÖ üyesi Emin Erener'in ByLock kullancısı olduğu ayrıca kapatılan Zaman gazetesi ortaklarından Alaattin Kaya ile İmaj Dış Ticaret şirketinin ortağı olduğu öğrenildi. Nesrin Erener'in ise 5. Sulh Ceza Hakimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arandığı belirtildi.