Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Türkiye'nin içişlerine müdahale kimsenin haddi değildir

Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu'nun göreve gelmesinin ardından başlayan provokatif eylemler sürüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de terörle iltisaklı kişilerin başını çektiği gruplar vandalca tavırlar sergileyerek gösteriler düzenliyor. Polis, uyarılara kulak asmayan kişilere müdahale ederek gözaltına alıyor.

Provokasyon gösterileri sırasında Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan birçok görüntü de ortaya çıktı. Onlardan biri de İslam aleminin kutsalı Kabe'nin üzerinde yer aldığı bir görsel yere serildi. LGBT'lilerin bu hamlesi büyük tepki çekti.

Yaşanan olaylara Avrupa ve ABD yine tek taraflı pencereden bakan açıklamalar yapıyor. Batı medyası sık sık algı içerikli paylaşımlar ve görüntüleri sunarken, siyasetçilerden de küstah açıklamalar geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar çok sert çıktı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir" denildi.