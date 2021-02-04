Son dakika: Fayın tam üstü çöktü! Deprem fayında hareketlilik var! Uzman isimden çarpıcı sözler...

'ALAN AFETE MARUZ BÖLGE İLAN EDİLDİ'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sarıgöl'de, 1969 Alaşehir depreminden sonra, bir yüzey kırığı gelişti. Bu yüzey kırığının bir tarafı, o günden bugüne çok küçük hareketlerle sürekli olarak yılda 10 santimetre yükselirken, diğer tarafı ise alçalıyor. Burası 1990'lı yıllarda yerleşime uygun olmayan alan olarak sınıflandırıldı. Tampon bölge çizilerek, afete maruz bölge ilan edildi. Bu hattın üzerinde 100'e yakın bina var. Bu 100'e yakın bina sahibi için faydan uzak bir kesimde TOKİ tarafından binalar yapıldı ve oraya taşınmaları sağlandı. Şu an o bölge belirli bir sakınım bandı içerisinde kaldığı için sadece yıkım gerçekleşiyor ve yerine zaten bina yapılamıyor" diye konuştu.