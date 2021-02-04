Son dakika haberi: Boğaziçi vandallığına millet müdahale etti! 700 bin

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: "Polise saldırının arkasındaki kirli şebekeler ve uzantıları, sokakları terörize ederek sonuç alacaklarını zannediyor. Gençlere terörizmi, vandalizmi, şiddeti bir yöntem olarak sunan örgütler ve sahipleri fena yanılacak", "Oyun, oyun, baştan sona oyun. Bu oyuna asla boyun, eğmeyeceğiz",