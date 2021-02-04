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SON DAKİKA HABERİ: koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte verileri

SON DAKİKA koronavirüs haberi: Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşınında gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte verileri.

Giriş Tarihi: 4.2.2021 19:02 Son Güncelleme: 4.2.2021 19:26 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 4 Şubat koronavirüs verileri

Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşınında gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte 4 Şubat koronavirüs verileri.

4 ŞUBAT VERİLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 4 Şubat koronavirüs verileri | Video

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 4 Şubat koronavirüs verileri
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