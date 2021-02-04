SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 4 Şubat koronavirüs verileri

Artan vakaların ardından alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Son olarak aşınında gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte 4 Şubat koronavirüs verileri.

4 ŞUBAT VERİLERİ