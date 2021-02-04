Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun "evlatları" bakın kim çıktı!

Son dakika haberi: CHP ve HDP'nin başını çektiği çevreler, sapkın marjinal vandal sokak hareketlerine Erdoğan nefretiyle sahip çıktı. Kâbe fotoğrafına LGBT+İ bayrağı montajlayarak ayaklar altına serip, açıkça İslam'a olan kinlerini kusanlarla ilgili ses çıkarmayan sözde muhalefet, Boğaziçi'ndeki terör destekli provokasyona tam destek verdi. Ancak gözaltına alındıktan sonra kim oldukları ortaya çıkan protestocularla ilgili son dakika ayrıntıları Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği isimlerin gerçek aidiyetlerini gözler önüne serdi.
"ADALET ARAYIŞINDAKİ EVLATLARIM" DİYORDU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "adalet arayışı" diye nitelendirdiği protestolardan dolayı Rektör Melih Bulu'yu istifa etmeye çağırdı. Son yaptığı paylaşımda da, öğrencilerin arasına sızan teröristleri savunarak, "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın" dedi.
BABACAN DA PROVOKASYON İTTİFAKINA KATILDI
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan protestocuların arasında az sayıda öğrenci olduğunu görmezden gelerek, "Öğrencileri derhal salın" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKANINA SOSYAL MEDYADAN "İŞİNE BAK" TEPKİSİ
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda provokatörlere destek veren ve Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağıran mektup kaleme aldı. Yavaş'a yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise "Sen işine bak" diyerek tepki gösterdi.
"EVLATLARI" TERÖRİST ÇIKTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gözaltına alınanların 79'unun DHKP / C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Ünal, "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye'nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençlerimizi düşürmeyiz. Üniversiteler, ideolojik kavgaların arenası değil bilimin ve araştırmanın merkezleridir.
Biz üniversitelerin bu yapısını tahkim etmek için son 19 yılda çok büyük yatırımlar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.