Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Son dakika bilgisine göre Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 19:49 Son Güncelleme: 4.2.2021 20:40 ABONE OL
Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Aşılama çalışmaları, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti | Video

Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti | Video

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlandı! Kısıtlamalara 'Sevgililer Günü' ayarı geldi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA