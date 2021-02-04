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Ruhsar Pekcan, annelerini ziyaret etti

Ruhsar Pekcan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 16:11 Son Güncelleme: 4.2.2021 16:13 ABONE OL
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüştü.

ANNELERE EVLATLARINA KAVUŞMALARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

BAKAN PEKCAN'A KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Dağa götürülen oğlu için oturma eylemi yapan baba Şevket Altıntaş Bakan Pekcan'a, evlat nöbetini sürdüren ailelerin yaşadıklarını anlattığı kitabı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya"yı hediye etti.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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