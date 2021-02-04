Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

ANNELERE EVLATLARINA KAVUŞMALARI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Pekcan'ın karanfil verdiği aileler, çocuklarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerin yanında olduklarını belirten Pekcan, anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.