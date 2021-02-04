TÜİK açıkladı! Türkiye’nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı

Türkiye'nin nüfusu kaç? Dünya nüfusunda her yıl değişiklik gözlemlenirken 2021 yılına ait Türkiye nüfusu TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Doğu ve batı illerinde farklı nüfus yoğunluğu yaşanırken kadın ve erkek nüfus oranı araştırılıyor. Peki 2021 Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte Türkiye nüfusu ile kadın ve erkek nüfus oranı!
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2020 sonuçlarını kamuoyu bilgisine sunarken, Türkiye'nin nüfusu ile ilgili merak edilenler son günlerde epey artış gösterdi. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Böylelikle gündemde yer edinen Türkiye'nin nüfusu kaç sorusu yanıt buldu…
Türkiye'nin nüfusu belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olduğu belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.