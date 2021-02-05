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50 adrese 600 polisle uyuşturucu baskını

'da il merkezli 5 ilde düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 36’sı tutuklandı. Polis baskınlarına karşı adreslerinde güvenlik kamerasıyla önlem aldıkları belirlenen şüphelilerin, uyuşturucuları çorap içinde sakladıkları tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 13:10 ABONE OL
50 adrese 600 polisle uyuşturucu baskını

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi ile Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen 50 adrese, 600 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 kilo 900 gram bonzai, bin 217 adet ecstasy, 705 gram metamfetamin, yeşil reçeteyle satılan 34 hap, 2 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.

Olası polis baskınına karşı adreslerinde güvenlik kamerasıyla önlem aldıkları belirlenen şüphelilerin uyuşturucuları çorap içinde sakladıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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50 adrese 600 polisle uyuşturucu baskını
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