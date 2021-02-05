Azerbaycanlı SİHA operatörleri mezun oldu

"BAYKAR AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Törende mezun olan kursiyerlerin temsilcisi Necef Necefov, Baykar tarafından verilen eğitimleri en iyi şekilde sahaya yansıtacaklarını söyledi. Kendilerine gösterilen sıcak ilgi için teşekkür eden Necefov, Azerbaycan özgürlük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin iki ülkenin dostluğunu vurgulayan Azerbaycan-Türkiye şiirini okudu.

"KARABAĞ İÇİMİZDE BİR YARAYDI, BUGÜN GÖNLÜMÜZDE BÜYÜK BİR FERAHLIK VAR"

Törende konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, iki ülke halkının kardeşliğine vurgu yaptı. Zaferin asıl mimarının cephede canını veren şehitler olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Karabağ meselesi gençlik yıllarımızdan beri içimizdeki bir yaraydı. Allah'a şükür bugün her şeyi ile milletimize ait olan milli teknolojiye sahip SİHA'larımız sizlerin de sayesinde büyük bir başarıya imza atarak dünya muharebe tarihine geçmeyi başardı" dedi. Selçuk Bayraktar törende şu şekilde konuştu: "Gençlik yıllarında bu davaya destek olamamanın burukluğunu yaşadık. Bugün Allah'ın nasip etmesiyle içimizde borcumuzu ödedik hissiyatı ve gönlümüzde büyük bir ferahlık var. Allah'a şükür bugünleri gördük. Türk orduları muharebe tarihini, yüksek teknolojiyi şehadet ruhu ile harmanlayarak değiştirdi. İnşallah siz bu ruhu çok daha yukarıya çıkaracaksınız."