Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter'da başlatılan destek kampanyası hakkında, "'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Giriş Tarihi: 5.2.2021 22:11 Son Güncelleme: 5.2.2021 22:45 ABONE OL
Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '#ErdoğanınYanındayız' etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi. Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

Son dakika: Türkiye Erdoğan'ın yanında! Sosyal medyadan büyük destek

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA