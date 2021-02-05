Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hemşehri ziyareti

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve yönetim kurulu üyeleri bu kez de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaret Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda İl Başkanı Başer, Yozgat ve geleceğe dair yürüteceği çalışmalar hakkında Oktay'a bilgi verdi. Yozgat adına verimli geçen toplantıda Başer, misafirperverliğinden ve desteklerinden ötürü Oktay'a teşekkür etti.





SAMİMİ EV SAHİBİ OKTAY!

Göreve gelmesinin ardından memleketi Yozgat'a ve Yozgatlılar'a samimi yaklaşımı ile dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti teşkilatlarına da samimi bir ev sahipliği gerçekleştirdi. Oktay, Başer ve yönetim kurulu üyelerine görevinde başarılar dileyerek, proje ve somut adımlar atılması noktasında çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teşkilat mensupları ile ziyaret anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



TUGVA'LI GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yozgat'a dair ikinci programı TUGVA'lı gençlerle oldu. Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen gençlik buluşmasında gençlere önemli bilgiler verdi.