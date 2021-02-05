Otomobili kurşunlanan kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı: Herhalde bu bir işaret





"BİZİ Mİ ÖLDÜRECEKLER BİLMİYORUM"

O sırada evde yalnız olan Alime Akın, şikayetçi olarak polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayın bir işaret olduğunu can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Akın, "Ben içerideydim. Çıkıp baktığımda 2 tane çocuk vardı. 'Teyze arabanız kurşunlandı' dedi. Evdeydim ve korktum. Yapanları ise tanımıyorum. Yalnız kalıyorum. Yapanlar bulunsun. Herhalde bu bir işaret. Bizimi öldürecekler bilmiyorum" dedi.

Denizli'de gece aracı kurşunlanan kadın "Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler" | Video