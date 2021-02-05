Son dakika: İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: 58'inin terör bağlantısı var

İstanbul Valiliği Kadıköy'de polise, vatandaşlara ve çevreye zarar veren provokatörlere ilişkin açıklama yaptı. Silahli terör örgütü üyelerinin aralarında olduğu belirtilen açıklamada önemli bilgiler kaydedildi.

58'İNİN TERÖR BAĞLANTISI VAR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu (65) şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.





Gözaltına alınan (65) şüpheliden (58)'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, (7) şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.



Gözaltına alınan (58) şüpheliden: (1) Şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, (28) şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, (22) şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, (7) şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

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