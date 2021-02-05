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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü : Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından Boğaziçi provokasyonuyla demokrasiye saldıranlara sert ifadeler ile yüklendi. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.2.2021 11:59 Son Güncelleme: 5.2.2021 12:12 ABONE OL
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

Çelik'in paylaşımları şöyle:

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...

Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.

Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir
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