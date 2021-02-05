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SON DAKİKA HABERİ: Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Gizli bilgilerini sızdıran 4 şüpheli tutuklandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü asker 4 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 5.2.2021 19:43 Son Güncelleme: 5.2.2021 19:44 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Gizli bilgilerini sızdıran 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları belirlenen 2'si emekli albay, 1'i astsubay, 1'i sivil olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDIKLARI BELİRLENDİ
2 emekli albay ve 1 astsubayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiğinin tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde İfade veren 4 şüpheli 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ederek açıklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Gizli bilgilerini sızdıran 4 şüpheli tutuklandı
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