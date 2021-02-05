SON DAKİKA HABERİ: Kavala davasında flaş ayrıntı! Mahkemede onlar da vardı

Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin dava, Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçladığı dava ile birleştirildi. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala, Çağlayan Adliyesindeki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kavala'nın duruşmasını bazı yabancı ülkelerin konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri de izledi. Konsoloslardan bir kısmı tercümanları ile birlikte mahkemeye geldi. Kalabalık nedeniyle duruşma salonunda yer olmadığı için konsoloslar, sanık bölümündeki oturma yerlerine alındı.
İŞTE O ÜLKE TEMSİLCİLERİ
Davayı takip eden ülkelerin temsilcileri şöyle: İsviçre Başkonsolosu Julian Thöni ve İsviçre büyükelçilik temsilcileri, Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Belçika Başkonsolosu Serge Dickschen, Hollanda Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, İspanya Büyükelçisi Luis Felipe Fernandez, Amerika ve Fransa'nın konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri.
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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBETLE YARGILANIYOR
"Casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanıyor. Barkey'in adı dava dosyasında "firari sanık" olarak geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kavala ve Barkey'in "Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan ayrıca 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
Kavala Gezi davasında da ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmış, ancak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020 tarihinde beraat kararı vermiş, İstinaf Mahkemesi ise 22 Ocak'ta beraat kararını bozmuştu. İstinaf Mahkemesinin bozma kararında, Kavala'nın davalarının birleştirilmesi gerektiği de kaydedilmişti.