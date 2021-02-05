SON DAKİKA HABERİ: Kavala davasında flaş ayrıntı! Mahkemede onlar da vardı

Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin dava, Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçladığı dava ile birleştirildi. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala, Çağlayan Adliyesindeki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Kavala'nın duruşmasını bazı yabancı ülkelerin konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri de izledi. Konsoloslardan bir kısmı tercümanları ile birlikte mahkemeye geldi. Kalabalık nedeniyle duruşma salonunda yer olmadığı için konsoloslar, sanık bölümündeki oturma yerlerine alındı.