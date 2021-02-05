Son dakika haberi | Kritik veri açıklandı: Türkiye yaşlanıyor!

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı. Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13.9 iken 2020'de binde 5.5'e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92.8'den yüzde 93'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.2'den yüzde 7'ye düştü.
İSTANBUL'DA NÜFUS DÜŞTÜ
TÜİK verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2019'da 15 milyon 519 bin 267 iken 2020'de 15 milyon 462 bin 452 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 2001'den bu yana ilk kez düştü.
Yıllara göre nüfusa bakıldığında, 2001-2019 döneminde İstanbul nüfusunun sürekli artış gösterdiği belirlendi. 2000'de 11 milyon 76 bin 840 kişi olan ilin nüfusu 2007'de 12 milyon 573 bin 836 kişiye, 2013'te 14 milyon 160 bin 467'ye, 2019'da ise 15 milyon 519 bin 267'ye yükseldi. Nüfusun 2020'de, 2001 yılından bu yana ilk kez gerilemesi dikkati çekti. Böylece, içinde bulunulan 21'inci yüzyılda İstanbul nüfusu ilk kez gerilemiş oldu.
EN AZ NÜFUS BAYBURT'TA
Nüfus oranı en yüksek olan iller sıralamasında, Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi. Bayburt ise 81 bin 910 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak belirlendi.
Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti. Türkiye'de 2019'da 32.4 olan ortanca yaş, geçen yıl 32.7'ye yükseldi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu.
SON DAKİKA YAŞLI NÜFUSU ARTTI
Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. 2019'da 32.4 olan ortanca yaş, 32.7'ye yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 22.8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.5'e yükseldi.
2019'da 7 milyon 550 bin 727 olan 65 yaş üstü 2020'de 7 milyon 953 bin 565'e çıktı. Bir yılda 402 bin 838 artış oldu. Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33.7 çocuğa ve 14.1 yaşlıya baktığı hesaplandı.
KİLOMETREKAREYE 109 KİŞİ
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019'a göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'u 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir izledi. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
EN FAZLA ARTIŞ TEKİRDAĞ'DA
Tekirdağ'ın 2019'da 1 milyon 55 bin 412 kişi olan nüfusu 25 bin 653 kişi artarak 1 milyon 81 bin 65 kişi oldu. İstatistiklere göre nüfus artış oranı binde 24 olan Tekirdağ, Türkiye'de nüfusu en fazla artan il olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Tekirdağ'ın nüfusu en fazla olan en büyük ilçesi ise 279 bin 251 kişi ile Çorlu olarak belirlendi. Bilecik'in nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 218 bin 717 olurken, 2019 yılına oranla 710 kişi nüfusta azalma görüldü. Toplam nüfusun 111 bin 190'ını erkekler, 107 bin 527'sini ise kadınlar oluşturdu.