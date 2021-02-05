Son dakika haberi | Kritik veri açıklandı: Türkiye yaşlanıyor!

EN FAZLA ARTIŞ TEKİRDAĞ'DA

Tekirdağ'ın 2019'da 1 milyon 55 bin 412 kişi olan nüfusu 25 bin 653 kişi artarak 1 milyon 81 bin 65 kişi oldu. İstatistiklere göre nüfus artış oranı binde 24 olan Tekirdağ, Türkiye'de nüfusu en fazla artan il olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre Tekirdağ'ın nüfusu en fazla olan en büyük ilçesi ise 279 bin 251 kişi ile Çorlu olarak belirlendi. Bilecik'in nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 218 bin 717 olurken, 2019 yılına oranla 710 kişi nüfusta azalma görüldü. Toplam nüfusun 111 bin 190'ını erkekler, 107 bin 527'sini ise kadınlar oluşturdu.