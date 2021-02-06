Azez'de çiftçilere saldıran 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Azez bölgesinde çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.