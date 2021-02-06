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'de çiftçilere saldıran 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki 'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 10:33 Son Güncelleme: 6.2.2021 10:55 ABONE OL
Azez'de çiftçilere saldıran 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Azez bölgesinde çiftçilere saldıran 3 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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Azez'de çiftçilere saldıran 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
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