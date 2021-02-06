Başkan Erdoğan söz vermişti! O ilçede doğal gaz kullanımı başladı...





"DOĞAL GAZIMIZI YAKTIK"

5 Şubat günü doğal gazı Altınyurt ailesinin evinde yaktıklarını belirten Milletvekili Ramazan Can, "Çok mutluyuz. Cuma günü 5 Şubat günü Türkiye birincisi olan Delice ilçesini seçmene teşekküre gelmişti. Orada da millete hitap ederken bizde söyledik talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımızda bizim talebimizi kabul etti. Talimatı verdi. 'Doğal gaz buraya en kısa 1 sene içerisinde gelecek' dedi. Bugün de Allah'a hamdolsun. 5 Şubat ziyaretin seneyi devriyesinde bugünde burada Kadir amcanın evinde doğal gazımızı yaktık. Doğal gazımızda demlenen güzel çayımızı da içtik. Ziyade olsun diyorum. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Böyle güzel bir günde Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl Delice ilçemizde ağırlamıştık. Şeref duyduk. Onur duyduk. Orada da otobüsün üstünde bu millete bizi bahtiyar eyledi. İlçemize doğal gaz sözü ve doğal gazın haricinde birçok sözler vermişti. Bugün yerinde hepsini inceliyoruz. Milletvekilimizle, İl Başkanımızla, hem hemşerilerimizin arasında canlı olarak burada yanan doğal gazlarımızı görüyoruz. Çayımızı içtik. Çok mutluyuz. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan da ayrıca şeref ve mutluluk duyuyorum. İyi ki var Allah onu başımızdan eksik etmesin" ifadesini kullandı.