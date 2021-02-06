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: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz

Başkan 'ın eşi , sokakta yaşayan hayvanlar için hayatın biraz olsun kolaylaştırabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 17:38 Son Güncelleme: 6.2.2021 17:42 ABONE OL
Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 'dünya ortak evimiz' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sokak hayvanları için yapılabileceklerin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz | Video

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Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz
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