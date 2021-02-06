Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sıvıştın' tepkisi! HDP ile görüştü ama birlikte açıklama yapamadı

'na 'Sıvıştın' tepkisi! ile görüştü ama birlikte açıklama yapamadı

Genel Başkanı , dün parti genel merkezinde Eş Genel Başkanı ve heyetini ağırladı. Görüşmenin ardından HDP heyeti kameralar karşısına geçerek CHP binasında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçerken, HDP heyeti ile poz vermemek için heyetin yanında yer almadı. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti! AK Parti Grup Başkanvekili , "Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 09:05 Son Güncelleme: 6.2.2021 09:14 ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sıvıştın' tepkisi! HDP ile görüştü ama birlikte açıklama yapamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından HDP heyeti basın açıklaması yaptı.

Daha önce genel merkezde görüştüğü muhalefet partisi liderleriyle ortak açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sırada Sancar'ın yanında yer almadı. Sancar, "Ortak basın açıklaması yapılmamasının, görüşülen partilerin talebi olup olmadığı" sorusu üzerine "Bizim tercihimiz.

Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yöntemi diğer partilere kendimiz önerdik" demekle yetindi.

"BASIN AÇIKLAMASINDA ORTADAN SIVIŞTIN"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'na "CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sıvıştın' tepkisi! HDP ile görüştü ama birlikte açıklama yapamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA