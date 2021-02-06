OHAL Komisyonu raporunda çarpıcı FETÖ tespitleri! İşte örgütün ilk hedefi ve izlediği yol...

- KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri

Komisyonun raporunda FETÖ'nün, kamu kurumlarına sızma girişimi kapsamında "KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri" oluşturduğu kaydedildi.

Bu evlerin "müdür", "müdür yardımcısı", "öğretmen" ve "öğrenci"lerden oluşan hiyerarşide faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, her "müdür yardımcısı"nın 3 ila 5 arasında evden sorumlu olduğu ayrıca bu evlerde "öğrenci" adı verilen örgüt mensuplarından sorumlu "öğretmen" denilen ev yöneticilerinin bulunduğu bildirildi. Raporda, örgütün sınav çalışma evlerinin finansmanının ise FETÖ mensubu iş insanlarınca karşılandığı belirtildi.

Evlere yerleştirilecek örgüt mensubunu "mezuncu" adı verilen kişilerin belirlediğine dikkati çekilen raporda, bu evlerdeki örgüt mensuplarının öncellikle KPSS'ye, bu sınavdan yeterli puan alanları da KPSS A grubu sınıflandırma içerisindeki kaymakamlık, uzmanlık, müfettişlik ve denetçilik gibi mesleklere hazırlamaya çalıştığı vurgulandı.

Raporda, itirafçı örgüt mensuplarının "2009, 2010, 2011 ve 2012 yılı KPSS sorularının örgüte ait sınav hazırlık evlerinde kendilerine verildiğini, soruları veren örgüt mensubu tarafından sınavda soruların tamamını çözmemeleri, çözüyormuş gibi kitapçık üzerinde karalama yaparak soruların cevaplanması gerektiği şeklinde uyarıldıklarını beyan ettikleri" anlatıldı.