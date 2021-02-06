Sevgi Tekin'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Cinayeti nasıl işlediğini hatırlamıyormuş

Bende tabancayı verirsen bende ateş edeyim dedim. Tabancayı elime aldıktan sonra hiçbir şey demeden koşarak oradan kaçtım. Aşırı alkol almış ve sarhoş olmuştum. Oraya nasıl ve ne şekilde gittiğimi hatırlamıyorum. Bir anda kendimi Sevgi'nin evinde onunla konuşurken buldum. Eve ne şekilde girdiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra kendimi Sevgi'nin evinden çıkmış vaziyette koşarak buldum. Metruk binaların olduğu yere gittim ve gözümü açtığımda sabah olmuştu" diye konuştu.

"CİNAYETİ CAMİ CEMAATİNDEN ÖĞRENMİŞ"

Cinayet işlediğini mahalledeki cami cemaatinden öğrendiğini ifade eden Ağtaş, "Caminin yanına geldiğimde camiden çıkan cemaat bana 'Gökhan oğlum se ne yaptın. Bir kadını öldürmüşsün. Mahallede herkes seni konuşuyor' dediler. Panikle yanlarından koşarak kaçtım. Daha sonra ağabeyimi arayarak polise teslim oldum. Çok pişmanım. Bu olayın anlık olarak geliştiğini düşünmekteyim. Kafamda böyle bir düşünce yoktu. Ayrılmak istesem de Sevgi'yi severdim. Ona ve kendime bu durumları yaşattığım için çok üzülürdüm. Onun her zaman iyi bir hayat yaşamasını isterdim. Sonuçta çocuğumun annesiydi" şeklinde konuştu.