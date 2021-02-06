Sevgi Tekin'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Cinayeti nasıl işlediğini hatırlamıyormuş

Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Tekin, 3 yıldır dini nikahlı eşi olan Gökhan Ağtaş'tan olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik ve şiddet nedeniyle ayrıldı. Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, 4 Ocak gecesi genç kadının yaşadığı binaya geldi. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı. İçeri giren Ağtaş, 'Seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' diyerek tehditlerde bulundu. Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, genç kadını yanında getirdiği tabanca ile vurarak öldürdü.
Olaydan bir gün sonra yakalanan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme, Cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.
"ÖNCE YENGE DEMİŞ SONRA SEVGİLİ OLMUŞLAR"
Katil zanlısı Gökhan Ağtaş'ın emniyette verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Ağtaş, Sevgi Tekin ile tanışmasını şu sözlerle anlattı: "Sevgi akrabamız olan Davut Tekin'in eşiydi. Davut çalışmak için Ankara'ya geldiğinde bir süre bizde kalmışlardı. Bizim evimize yakın bir yerde ev tutup, oturmaya başladılar. Birbirimize gidip gelmeye başladık. Ziyaretlerden sonra daha da samimi olduk. Sevgi'ye yenge diye hitap ederek arkadaşlık yapardım. Askerde de görüşmeye başladık. Bir süre sonra Sevgi ile sevgili olduk" dedi.
"EVE NASIL GİTTİĞİNİ HATIRLAMIYORMUŞ"
Cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadığını ileri süren Ağtaş, "Sevgi'yi çok kıskandığım için zaman zaman tartışmalarımız olurdu. Olaydan önce Sevgi'yi iyice içerlendiğim için metruk bir binanın yanında oturup alkol aldım. İçkim bittikçe yenisini alıp içtim. Sarhoş olmuştum. Yanıma tanımadığım biri geldi ve oda alkol aldı. Tabanca çıkardı ve havaya 1-2 el ateş etti.
Bende tabancayı verirsen bende ateş edeyim dedim. Tabancayı elime aldıktan sonra hiçbir şey demeden koşarak oradan kaçtım. Aşırı alkol almış ve sarhoş olmuştum. Oraya nasıl ve ne şekilde gittiğimi hatırlamıyorum. Bir anda kendimi Sevgi'nin evinde onunla konuşurken buldum. Eve ne şekilde girdiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra kendimi Sevgi'nin evinden çıkmış vaziyette koşarak buldum. Metruk binaların olduğu yere gittim ve gözümü açtığımda sabah olmuştu" diye konuştu.
"CİNAYETİ CAMİ CEMAATİNDEN ÖĞRENMİŞ"
Cinayet işlediğini mahalledeki cami cemaatinden öğrendiğini ifade eden Ağtaş, "Caminin yanına geldiğimde camiden çıkan cemaat bana 'Gökhan oğlum se ne yaptın. Bir kadını öldürmüşsün. Mahallede herkes seni konuşuyor' dediler. Panikle yanlarından koşarak kaçtım. Daha sonra ağabeyimi arayarak polise teslim oldum. Çok pişmanım. Bu olayın anlık olarak geliştiğini düşünmekteyim. Kafamda böyle bir düşünce yoktu. Ayrılmak istesem de Sevgi'yi severdim. Ona ve kendime bu durumları yaşattığım için çok üzülürdüm. Onun her zaman iyi bir hayat yaşamasını isterdim. Sonuçta çocuğumun annesiydi" şeklinde konuştu.
"BU OLAYI PLANAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİ"
Sevgi Tekin'in Konya'da yaşayan annesi Muhubet Kanlı (60) kızının mezarı başında gözyaşı döktü. Olayın planlı olarak gerçekleştirildiğini belirten anne, "Camı kırıp eve girdi ve tüm çabamıza rağmen kızıma defalarca ateş etti. Çocuklarının gözü önünde kızım katledildi. Bu olayı planlayarak oraya gelmişti. Alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söylüyor. Alkollü değildi. Her şeyi hesap ederek yanımıza gelmişti. Ona yardım eden biri de vardı' diye konuştu. Sevgi Tekin'ın kız kardeşi Sedef Kanlı (19) ise, 'Bir şeyler yerken cam kırılması sesi geldi. Ablam bizi hiç öne atmazken bu sefer bizi öne atarak, 'Çabuk polisi arayın, geldi beni öldürecek' dedi. Katil içeri girdiğinde, 'Korkmayın, benim Gökhan' dedi. Hepimizi odaya kapatıp, elimizden telefonlarımızı aldı. Ablamı darp etti. Annemi dövdü. Evden çıkacak gibi oldu ama birden arkasını dönüp ablama peş peşe ateş etti. Kızının yanında ablamı öldürdü. Buradan beş cenaze çıkacağına bir cenaze çıksın dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.