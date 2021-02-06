Son dakika 6 Şubat 2021 Koronavirüs tablosu: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı verileri merak edilirken Bakan Koca koronavirüs tablosunu akşam saatlerinde açıklıyor. Salgınla mücadele tam gaz sürerken Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları günlük corona virüs tablosu ile açıklanıyor. Uzman isimler mutasyonlu virüse karşı tedbirli olmanın altını çizerken maske ve mesafenin önemine de değiniyor. Özellikle akşam saatlerine doğru vatandaşlar günlük tabloyu merak ediyor. Peki 6 Şubat 2021 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları
Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı her gün Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Koca tarafından 6 Şubat günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır…
Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
VAKA SAYISI: 7 bin 901
HASTA SAYISI: 620
VEFAT SAYISI: 110
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 217
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
VAKA SAYISI: 7 bin 909
HASTA SAYISI: 627
VEFAT SAYISI: 113
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 815
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
VAKA SAYISI: 8 bin 102
HASTA SAYISI: 632
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 314
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.
En son Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür" diyerek uyardı.