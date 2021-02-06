Son dakika 6 Şubat 2021 Koronavirüs tablosu: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı verileri merak edilirken Bakan Koca koronavirüs tablosunu akşam saatlerinde açıklıyor. Salgınla mücadele tam gaz sürerken Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları günlük corona virüs tablosu ile açıklanıyor. Uzman isimler mutasyonlu virüse karşı tedbirli olmanın altını çizerken maske ve mesafenin önemine de değiniyor. Özellikle akşam saatlerine doğru vatandaşlar günlük tabloyu merak ediyor. Peki 6 Şubat 2021 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı her gün Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Koca tarafından 6 Şubat günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır…