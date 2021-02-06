Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 yeni fakülte kuruldu! Rektörü Melih Bulu'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açılması kararı verildi. O üniversiteler arasında Boğaziçi de yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerken, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Melih Bulu Twitter'dan bir açıklama yaptı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 2 YENİ FAKÜLTE AÇILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi dönemi başlıyor.
BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ MELİH BULU'DAN İLK AÇIKLAMA
Kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.— melih bulu (@melihbulu) February 6, 2021
20 ÜNİVERSİTEDE 26 YENİ FAKÜLTE KURULDU
Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi, Aksaray Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İslami İlimler Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Selçuk Üniversitesinde Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Yalova Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Bilim Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakülteleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.