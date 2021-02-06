Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun’da 4.1 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika… AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan depremin şiddeti 4.1 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 6 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ

Enlem : 38.9455 N

Boylam : 26.0831 E

Derinlik : 7.08 km

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