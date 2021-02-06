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: ’de korkutan deprem! İzmir ’da 4.1 şiddetinde deprem oldu!

Gelen haberine göre 'in ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Aşağıda, İzmir’de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve listesi yer alıyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 19:20 Son Güncelleme: 6.2.2021 19:36 ABONE OL
Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun’da 4.1 şiddetinde deprem oldu!

Son dakika… AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan depremin şiddeti 4.1 belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte İzmir depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 6 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ

Enlem : 38.9455 N

Boylam : 26.0831 E

Derinlik : 7.08 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika: İzmir’de korkutan deprem! İzmir Karaburun’da 4.1 şiddetinde deprem oldu!
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