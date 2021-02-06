Son dakika: Üsküdar'da 5 katlı apartmanda yangın! Hareketli dakikalar, müdahale başladı...
Son dakika haberine göre; Üsküdar'da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Giriş Tarihi: 6.2.2021 11:03Son Güncelleme: 6.2.2021 11:08ABONE OL
Son dakika haberine göre; Üsküdar'da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Son dakika: Üsküdar'da 5 katlı apartmanda yangın! Hareketli dakikalar, müdahale başladı...