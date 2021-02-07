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2,5 yaşındaki Hüseyin balkondan düştü

 İlçesi Vezirçiftliği Mahallesinde  meydana gelen  olayda,2. Katta  balkondan aşağıya düşen   2 buçuk yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tevabi altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.2.2021 17:24 ABONE OL
2,5 yaşındaki Hüseyin balkondan düştü

Kocaeli Başiskele İlçesi Vezirçiftliği Mahallesi Ulu Cami Caddesi Çakıroğlu Apartmanı A Blok 2. katta yaşayan Suriye uyruklu Abdülkadir Hüseyin ile Fatma Hüseyin' çiftinin 2 buçuk yaşındaki erkek çocukları Necum Hüseyin, balkonda oynadığı esnada, demir korkuluklardan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Necum Hüseyin, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Necum Hüseyin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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2,5 yaşındaki Hüseyin balkondan düştü
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