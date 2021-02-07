Bakan sözünü tuttu, köye tenis kortu kuruldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbal kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs salgınında zaman geçirmek amacıyla tarlaya kurdukları kortla tenise merak saldı.

Mahallede 4 yıldır öğretmenlik yapan Yusuf Avcıbaş'ın desteğiyle kurulan kortta, genci yaşlısı bütün mahalleli yöresel kıyafetleriyle tenis oynadı.

Mahallelinin kendi imkânlarıyla yaptığı kortta tenis oynaması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatini çekti.

Bakanın talimatıyla harekete geçen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, mahalleye modern bir halı saha ve tenis kortu yaptı. Tamamlanan tesisin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yapmasını isteyen vatandaşlar, Hülya Avşar'a da maç davetinde bulundu.