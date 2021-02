DEVA Genel Başkan Yardımcısı Bilgiç Mısır’ın propaganda görselini paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Melih Bulu, bir televizyon kanalında Türkiye'nin askeri gücü hakkında açıklamalarda bulundu. Bulu, "Bizim aslında eski Türkiye olmadığımız, yeni Türkiye'nin gücünün ne olduğu? Bizim sert gücümüzün unsurları ki, özellikle eski bir savunma çalışanı olarak da 'Silah gücümüz donanmada ne durumda, bölge ülkeleri açısından ne durumda?' diye baktım. Şu an da bölgede bizim kadar güçlü bir donanma yok. Ne İsrail'in donanması ne Mısır'ın donanması. Yunanistan zaten gemilerini yürütemez hale geldi şu an. Şu an etrafta bizim donanmamız kadar güçlü bir unsur yok" ifadelerini kullandı.

BİLGİÇ HATALI VERİLER PAYLAŞTI

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun sözlerini eleştirmek için Türkiye'nin askeri gücü ile Mısır'ın askeri gücünü gösteren bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Bilgiç, ayrıca "Melih Bulu'nun cehaletini görünce, Türkiye ile Mısır arasındaki askeri güç kıyaslamasını paylaşayım dedim" ifadelerini kullandı. Ancak paylaştığı görselin Mısır'daki Sisi rejiminin propaganda görseli olduğu ve hatalı verilerin bulunduğu ortaya çıktı.